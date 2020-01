Pide Congreso de Oaxaca creación de Fiscalía Especializada para la Investigación de Feminicidios

-Advierten 396 crímenes contra mujeres en los últimos 3 años; 20 en este primer mes del 2020

Oaxaca, Oaxaca.- El Congreso del Estado urgió al Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, a crear una Fiscalía Especializada en la investigación del delito de feminicidio, debido al alto índice de crímenes contra mujeres en la entidad. Así lo detalló el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Horacio Sosa.

El diputado local, dijo que se debe garantizar que el titular de esta fiscalía especializada cuente con estudios de género y procuración de justicia; así también con amplia experiencia en la atención, investigación, acompañamiento o representación en casos de violencia de género.

Aunado a esta propuesta, el representante popular señaló que es necesaria la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGEO) en la comunidad de Santiago Ixtayutla perteneciente a Jamiltepec, para que brinde asistencia y atención oportuna, rápida y equitativa por personal especializado en atención al feminicidio múltiple en esa comunidad.

Horacio Sosa dijo que es necesario que la FGEO informe de los avances de las carpetas de investigación que se formaron por los delitos de feminicidio en contra de dichas personas y de las medidas de protección que ha implementado para salvaguardar la integridad de los familiares que también fueron víctimas del referido ataque.

De igual forma el presidente de la JUCOPO pidió al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a actuar en coordinación con los Comités de Atención, Prevención y Protección Legal y Acceso a la Justicia a fin de obtener la contundencia que detenga la escalada de violencia que impera en el Estado de Oaxaca.

Según datos que organizaciones de la sociedad civil han hecho público, en Oaxaca han sido asesinadas más de 396 mujeres en los últimos 3 años, 20 en este primer mes del 2020.

El punto de acuerdo fue aprobado con 32 votos de las y los diputados locales.

