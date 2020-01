Nueve ex servidores de Gabino Cué, bajo investigación por fraude en Citybus

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- La Contraloría Estatal tiene a 9 ex servidores públicos del régimen del ex gobernador Gabino Cué, bajo investigación a los cueles ya citó a comparecer por cometer fraude en la construcción y operación del proyecto de Metrobus o Citybus.

Al reunirse con diputados de la Legislatura local, el titular de la Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental Jesús Ángel Díaz Navarro, adelantó que los 9 implicados se encuentra en la fase de alegatos y si no aclaran su situación, dijo que se aplicarán las sanciones responsables ante la Fiscalía Anticorrupción.

“Entonces claramente hay una revisión al tema, se está solventando, el área administrativa se está resolviendo, lleva sus tiempos, en este caso hay nueve personas que se les han requerido para que se presenten y muestren sus alegatos al respecto, son asuntos que van, que se tramitan de eta manera”

“Lo mejor es que vayan, claramente, porque luego como lo platicaba yo hace rato y como lo platicaba también con los municipios cuando se les llama, se les requiere y no presentan su información y sus alegatos, pues el que no presenta nada va a la siguiente instancia y eso se complica, en ese sentido pues estamos trabajando sobre de esto y en su momento si hay responsabilidades al respecto pues se realizarán las sanciones correspondientes”, dijo el funcionario estatal.

OTRA VEZ EN OPERACIÓN

Después del fraude cometido donde se desviaron recursos del Proyecto del metrobús, el gobernador Alejandro Murat anunció un plan para recuperarlo y ponerlo en operación con un modelo ciudadano, seguro e incluyente.

Adelantó que en este 2020, se pondrá en marcha el proyecto del Metrobus, que recibió en pésimas condiciones.

“El proyecto que se realizó en el régimen pasado, nos lo entregaron en pésimas condiciones, quiero decir abandonado, mas bien ni arrancó, pero ya lo hemos rediseñado para empezar a trabajarlo.

Murat aceptó que en la zona metropolitana de Oaxaca y la región de los Valles Centrales, mas del 80 por ciento de los ciudadanos utilizan el transporte pública para trasladarse, Oaxaca es de los estados con el menor numero de vehículos a nivel nacional, en zona metropolitanas, entonces claramente que este servicio es necesario y por ello el modelo que se aplicara es moderno, con enfoque de genero, seguro, y se buscará hacer un buen instrumento de movilidad a la ciudadanía”.

Adelantó que se pondrá en operación en etapas y la primera ruta sera de la zona de Viguera al mercado de Abasto.

Dijo que la habilitación de las nuevas rutas, se realizaran en base a los recursos que se tengan, adelantando que se necesitará de mas dinero, pero atajó que se está buscando bajar del Fondo Metropolitano federal que autorizó la Cámara de Diputados Federal.

Mencionó que es necesario realizar obras que quedaron pendientes, como es la pavimentación de concreto hidráulico, y ahí son más de 12 kilómetros, para lo cual se asignarán 100 millones de pesos.

Ademas se tendrá que rehabilitar el equipo y el modelo de recaudación de ingresos por tarifa que se manejará de la mano con los concesionarios. “Y un tema muy importante el pago no es por pasajero, si no por kilómetro recorrido, lo que indica que no tendrá paradas continuas”.

Explicó que a la par del metro bus en Oaxaca, se pondrá en marcha un plan de reordenamiento vial y de movilidad urbana, donde se construirá una ciclopista.

Enfatizó que el plan integral es coadyuvar a la sustentabilidad para ir reduciendo el uso del vehículo.

