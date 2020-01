De los Valles Centrales, Ángeles Castro es Mexicana Universal Oaxaca 2019

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- La tarde de este martes 28 de enero a través de las redes sociales de Mexicana Universal Oaxaca, dieron a conocer que la representante de nuestro estado en el certamen nacional será Ángeles Castro.

Originaria de la región de los Valles Centrales de Oaxaca, Ángeles Alma Castro Chávez cuenta con 21 años de edad, mide 1.73 m y estudia la licenciatura en derecho. Cabe destacar que la joven ya había sido candidata en el 2017 para este mismo certamen, además de que cuenta con experiencia en pasarelas y concursos de belleza.

Después del casting que se realizó en el 2019, resultaron elegidas 3 hermosas oaxaqueñas: Julia Toledo de Tehuantepec; Jemima Camacho de Loma Bonita y Ángeles Castro de San Juan del Estado Etla; siendo esta última la elegida esta tarde después de varios meses de preparación.

La coronación de Ángeles Castro como Mexicana Universal 2019, será el próximo sábado 15 de febrero en el marco del 5º Aniversario de la Revista Socialmente en Oaxaca.

De esta manera la joven oaxaqueña, se integra al grupo de mujeres de los demás estados que estarán concursando este año en Mexicana Universal y poder representar a México en algún certamen internacional.



