De las más de 170 colonias de Tuxtepec, solo 43 están regularizadas

A través de programa, buscan regularizarlas y así cuenten con los servicios básicos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Desarrollo Urbano Rafael Aguilera Joaquín, señaló que en el municipio de Tuxtepec, de las más de 170 colonias que existen, solo 43 están regularizadas, y muchas más están en trámites.

Agregó que de las 179 colonias registradas en la Dirección, solo 43 tienen el status de regularizadas, 136 están en proceso de regularización y 3 más no se pueden regularizar, aunado a esto hay asentamientos que están como de nueva creación.

Por esta gran cantidad de colonias que están de manera irregular, lanzaron la convocatoria para regularizarlas, con la finalidad de que cuenten con los servicios básicos, siempre y cuando cumplan con los requisitos.

El año pasado también lanzaron este programa y en el cual 30 colonias ingresaron su documentación, pero solo están en proceso de regularización 19 registradas, poco más de la mitad de las que ingresaron su documentación, y esperan que en este año la cantidad aumente.

Puntualizó que el proceso de regularización depende del interés de los colonos, esto es el tiempo que tarden en entregar su documentación.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario