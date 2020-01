Fuerza pública para comercios que no liberen banquetas: Dirección de Comercio

-Ya se han enviado notificaciones a 20 comercios para que liberen las banquetas y de continuar en esa postura, se tomarían esas acciones por determinación del Juez Municipal.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El Director de Comercio y Turismo Jimmy Davis Santos, señaló que al menos 20 comercios formales han hecho caso omiso a las notificaciones que se les ha girado y siguen invadiendo las banquetas impidiendo el paso del peatón para exhibir sus mercancías, por lo que dijo que ya han hecho exhortos a los propietarios de los negocios para que dejen libre el acceso, ya que de no hacerlo dijo, se emplearía la fuerza pública para dejar libre las banquetas sobre todo en el primer cuadro de la ciudad.

Comentó que antes de tomar esta decisión primero sería turnado al Juez Municipal para que se tomen estas acciones en caso de seguir haciendo caso omiso, pues comentó que la prioridad es liberar los espacios del centro de Tuxtepec, por lo que dijo que volverá a insistir tanto a los comercios formales como a los ambulantes de que dejen libres las banquetas, para que las personas puedan desplazarse sin complicaciones.

Con respecto a los comercios ambulantes dijo que desde el año pasado ya se han estado reubicando a algunos puestos en calles alternas, pues aseguró que ya no se está permitiendo que se instalen nuevos puesto en las avenidas, ante el flujo vehicular que se registra día a día, así lo dio a conocer ante la inexplicable aparición de puestos ambulantes sobre la calle Aldama.

Indicó que no son comercios nuevos, sino que solo se movieron y que estos puestos cuentan con cédulas y otros con permiso expedido de años atrás y es por eso que informó, que el desplazamiento de los puestos se haría poco a poco.

