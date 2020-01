Felicita IEEPO labor de Primaria “Niños Héroes de Chapultepec” de San Juan Mazatlán que preserva saberes comunitarios

-La escuela, ubicada en la zona Mixe, es ejemplo de la construcción de una educación de excelencia que favorece la instrucción de sus escolares

San Juan Mazatlán, Mixe, Oax. 28 de enero de 2020.- La escuela primaria bilingüe “Niños Héroes de Chapultepec”, de la agencia El Tortuguero, de este municipio, no solo es ejemplo de las acciones que realiza para el mejoramiento del aprendizaje de la población escolar, sino también contribuye a fortalecer la identidad cultural y lengua originaria de la población.

Con el respaldo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), el plantel educativo ubicado en la región de la Sierra Norte, aplica los programas Escuela de Tiempo Completo, Nacional de Inglés (Proni), de Fortalecimiento a la Calidad Educativa y para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE), con el fin de favorecer la construcción de una educación de excelencia que favorece la instrucción de los escolares.

Al ser una escuela multigrado, este plantel cuenta con tres maestros, quienes atienden a 63 alumnos en el Primer Ciclo -primer y segundo año-; Segundo Ciclo -tercer y cuarto año- y Tercer Ciclo -quinto y sexto-, y suman sus esfuerzos día con día para brindar las enseñanzas al alumnado con el fin de impulsar su desarrollo integral con una contribución comunitaria.

Por esta labor y los avances logrados, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal envió su reconocimiento y felicitación a estudiantes y planta docente, ya que además de fortalecer la identidad cultural, a través de la enseñanza con el uso de la legua originaria y con ello preservar el legado de la comunidad, también se les imparte el idioma inglés lo que permite una formación trilingüe de gran ayuda para la preparación integral de la niñez.

Al respecto, el director de la escuela primaria bilingüe, Eusebio Jiménez Luis, destacó que a través de las diversas acciones que se implementan con los programas federales, y el apoyo que brinda el IEEPO, las y los alumnos cuentan con materiales didácticos adecuados, computadoras y pueden acceder a diferentes libros de lectura, lo cual mejora el aprendizaje de los estudiantes.

Por ser una escuela de tiempo completo, en donde amplia la jornada de los servicios educativos, actualmente se construye un comedor escolar, el cual será un espacio adecuado para que los alumnos consuman alimentos sanos y balanceados, lo que complementa su aprovechamiento escolar.

En su oportunidad, la regidora de Educación del municipio de San Juan Mazatlán, Linda Néstor Domínguez, señaló los resultados que se han obtenido con la atención que se les brinda a los menores de edad, ya que cuentan con un mayor aprovechamiento escolar y se les garantiza una alimentación completa y sana para un óptimo desarrollo.

En tanto, Celina Cruz Hernández, tesorera del Comité de Padres de Familia, reconoció el apoyo que se brinda a través de las acciones de la ampliación de la jornada escolar, de esta manera los escolares cuentan con actividades que favorecen su instrucción como es la enseñanza del inglés.

Así también, la madre de familia Nancy Janeth Nicolás agradeció el esfuerzo que realizan los directos y docentes de este plantel a favor de los estudiantes, cuyos resultados son inmediatos en el aprendizaje su hijo. Además los profesores, mediante la asignatura Lengua Materna buscan fortalecer las raíces originarias de esta comunidad mixe. “Si se pierde una lengua se va hundiendo la cultura de manera paulatina”, señaló.

Destacó la importancia de las acciones que se realizan para fortalecer la identidad cultural de las y los estudiantes y con ello contribuir al desarrollo de esta comunidad indígena de Oaxaca.

