Espera Ingresos de Tuxtepec, recaudar 113 mdp en pagos de impuestos

-Existe un retraso en pagos de agua potable y limpia pública.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- A punto de culminar la incentivación fiscal al contribuyente en el pago del predial, agua potable, alcantarillados y aseo público, el encargado de la Jefatura de ingresos Víctor Ferrer Cruz, informó que en este año se plantea recaudar un total de 113 millones de pesos y espera que de la misma manera el 60% de los contribuyentes, cumplan con su responsabilidad ciudadana de cubrir el pago de impuestos al igual que en el 2019.

Y es que reconoció que en los pagos de agua potable alcantarillado y limpia publica, ha habido retrasos para cubrir los adeudos es en estos últimos años, por lo que se ha creado un programa denominado Presupuesto Participativo, para motivar a la ciudadanía a cubrir adeudos a cambio de obras adicionales.

Aunque sin dar a conocer el costo del arrendamiento del Local, señaló Ferrer Cruz que el módulo de cobro en la plaza comercial es una opción más viable para las personas que van al corriente con sus pagos y realicen estos trámites sin demoras, para que de esta manera pueda tener una mejor opción de realizar el pago de sus impuestos a la brevedad posible.

