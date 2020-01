Entrega IEEPO Incentivos “Reconocimiento al Desempeño Docente” (REDES-SEP) a 3 mil 18 profesores

-Con el objetivo de alentar la permanencia de alumnos de nivel primaria general e indígena en actividades académicas adicionales, se otorga el incentivo docentes que laboran en comunidades marginadas

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de enero de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), inició la entrega de incentivos del programa “Reconocimiento al Desempeño Docente” (REDES-SEP), correspondiente al periodo septiembre-diciembre 2019, a tres mil 018 profesores de escuelas primarias que participan en este esquema, con actividades académicas adicionales fuera de su horario de clases.

Al respecto, el director general, Francisco Ángel Villarreal expuso que con este apoyo se reconoce la invaluable labor que realizan los docentes al ampliar su jornada laboral por nueve horas adicionales a la semana.

“Las y los docentes, son actores principales para la calidad, la equidad y la inclusión educativa, que con profesionalismo y vocación de servicio contribuyen a consolidar el sistema educativo. Por ello, es oportuno reconocerles su entrega y dedicación demostrada diariamente”, señaló.

REDES-SEP es el estímulo dirigido a los docentes de escuelas primarias con la intención de fomentar su permanencia y participación en actividades que resultan esenciales para disminuir el rezago educativo, entre ellas atender de forma especial a los niños que muestren dificultades en su desempeño escolar, impartir clases y acciones formativas en horario adicional.

En la entidad, el programa de REDES-SEP beneficia a tres mil 018 docentes que reciben un pago mensual de mil 450 pesos; el monto total de inversión por ciclo escolar asciende a más de 52.5 millones de pesos y el estímulo se entrega en dos períodos septiembre-diciembre y enero-agosto; dicho apoyo se distribuye en las ocho regiones del estado a través de la Subdirección General Ejecutiva y el Órgano Ejecutor Estatal (OEE).

La titular del OEE, Lizbeth Martínez Díaz, destacó la importancia y alcance que tiene el trabajo que realizan las y los docentes en el programa REDES SEP, ya que gracias a su valioso desempeño que coadyuva en el proceso de enseñanza aprendizaje se logra un impacto importante en el avance académico de los alumnos en dichas comunidades.

Afirmó que, con la aplicación del programa mencionado, el impacto a favor de la educación en el estado asciende a más de 60 mil estudiantes beneficiados de nivel primaria general e indígena; y resaltó el valor y esfuerzo que realiza el IEEPO a través de la gestión del Director General para la continuidad de este importante programa.

Como parte de la entrega de incentivos a docentes, se realizan los pagos en distintas sedes en el estado, como Huajuapan, Huautla, Juchitán, Pinotepa, Puerto Escondido, Teotitlán de Flores Magón, Tlaxiaco, Tuxtepec y los Valles Centrales.

