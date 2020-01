Diputados exigen al Fiscal de Oaxaca, acuda personalmente a Ixtayutla e informe los avances de investigación

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Luego que el presidente municipal de Santiago Ixtayutla Gerardo García Velazco, denunciara públicamente la omisión del Fiscal general de Oaxaca Rubén Vascoselos Méndez, en el caso del asesinato de dos menores de edad y su madre, hoy las y los Diputados de la LXIV Legislatura local, aprobaron por unanimidad que el fiscal acuda a la brevedad a Ixtayutla para atender personalmente el caso e informar los avances.

A nombre de la bancada de morena la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, enfatizó desde la tribuna que a la brevedad posible se exhorte al fiscal para que se presente en el municipio de Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca; y brinde asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido.

Así mismo que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación a las víctimas de tan lamentable hecho.

También pidieron que realice una rueda de prensa en la que informe de los avances de las carpetas de investigación que se formaron por los delitos de feminicidio en contra de dichas personas y de las medidas de protección, que ha implementado para salvaguardar la integridad de los familiares que también fueron víctimas del referido ataque.

Al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, pidieron actuar en coordinación con los Comités de Atención, Prevención y Protección Legal y Acceso a la Justicia a fin de obtener la contundencia que detenga la escalada de violencia que impera en el Estado de Oaxaca.

En este sentido el punto de acuerdo referido, las y los Diputados Integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, votaron a favor del exhorto y que éste, sea considerado de urgente y obvia resolución.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario