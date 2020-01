Colegio Médico de Oaxaca pide ayuda a diputados para no criminalizar la práctica médica

-La Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca ( CEAMO) denuncia que la industria del Litigio en contra de médicos, va en aumento

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Colegio Médico de Oaxaca entregó la iniciativa de ley de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, a integrantes la LXIV Legislatura, Uria Medardo Guevara López, vicepresidente del colegio médico de Oaxaca “Dr. Aurelio Valdivieso”, detalló que dicha iniciativa presentada ante los diputados, es proponer un mecanismo de conciliación ante conflictos médicos y ante quejas médicas cuando un integrante de la sociedad piensa que sus derechos no han sido cubiertos conforme a lo esperado.

“la ley pretende dar elementos que mejoren la posibilidad de conciliar, por un lado la queja médica y por el otro personal de salud, pero también es necesario acercar a la población la correlación paciente- médico”.

El galeno precisó que esta iniciativa es urgente que se revise, toda vez que el sector médico ha sido muy golpeado en los últimos años, “no se les ha respetado sus derechos e inclusive a sido víctima de señalamientos y linchamiento mediático, se ha llegado a acciones legales sin antes haber un mecanismo conciliatorio”, enfatizó.

Al momento Guevara López, refirió que hay una apertura y responsabilizad por parte del legislativo y lo han visto como algo urgente y necesario y será en este período de sesiones en que se dará análisis y discusión.

Por su parte el Dr. Fidel Herminio López López, subcomisionado Médico de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca (CEAMO) precisó que la industria del Litigio va en aumento.

Refirió que al inicio de la creación de la comisión de arbitraje médico se atendían unos 500 casos y ahora es el doble, ésto responde a que hay aspectos negativos de la Industria del litigio.

Subrayó que en promedio suman más de mil casos anuales, de los cuales no todas son quejas, pero si unas 300 inconformidades, “En conciliación no sólo es atender la queja sino, buscar la calidad de la atención médica pero para ello el médico, debe contar con el instrumental necesario” .

Por último invitó a que se acerquen a la comisión estatal de arbitraje médico, donde la solución puede ser más efectiva que en lugar de ir a las agencias del Ministerio público, pues es mejor conciliar, finalizó.

