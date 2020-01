CIPO exige destitución de Raúl Salcedo, por incapacidad de atender inseguridad en Oaxaca

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Miembros del Consejo Indígena Popular bloquearon la Avenida Juárez frente a Casa Oficial de gobierno, para exigir justicia por más de 40 asesinatos de miembros de esta organización y para exigir respuestas a demandas sociales.

De acuerdo con los manifestantes, no existe seguridad en el estado y prueba de ello, es el aumento de los asesinatos en la actual administración que ya suman más de 3 mil durante los últimos tres años, dijeron.

Por ello demandaron el cese inmediato del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Raúl Salcedo Rosales por incapacidad, incumplimiento de medidas cautelares como es el caso de Miguel Cruz Mendoza, asesinado el pasado 20 de enero de 2019.

Dijo que casos como el asesinato de niñas en Santiago Ixtayutla, así como agresiones a periodistas y a defensores de derechos humanos es muestra de que no hay un compromiso con el pueblo de Oaxaca, en garantizar la seguridad.

“Por su falta de capacidad, es responsable de otros tres asesinatos de jóvenes el 20 de junio de 2019 y del desplazamiento de 30 familias de una comunidad”, señaló Eduardo Moreno, miembro del CIPO.

También demandaron la salida del director de COPLADE, Javier Lazcano por falta de atención a sus demandas que como organización han expuesto.

Detalló que sus demandas principales son justicia social, demanda de justicia por crímenes de estado y respeto a los derechos humanos.

Detallaron que también acudirán al Congreso del Estado, para que llamen a cuentas a quienes no están cumpliendo con sus trabajo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario