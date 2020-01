Atiende Gobierno de Oaxaca afectaciones por sismo en San Pedro Comitancillo

-El gobernador Alejandro Murat supervisó las afectaciones registradas en este municipio a consecuencia del sismo ocurrido el pasado 16 de enero y giró instrucciones para atenderlas

-Después de 15 años, esta municipalidad recibió por parte del Ejecutivo del Estado una ambulancia de traslados en beneficio de más de 4 mil habitantes

San Pedro Comitancillo, Oax. 28 de enero de 2020.- “Vengo a decirles que no están solos, ni solas, soy un gobernador que siempre estará con su gente”, expresó Alejandro Murat Hinojosa luego de recorrer este municipio afectado por el sismo magnitud 5.3 ocurrido el pasado 16 de enero y dar inicio a la supervisión de viviendas afectadas.

Ante la presencia de la presidenta municipal de este lugar, María Francisca Antonio Santiago, el Mandatario Estatal puntualizó que luego de ocurrido el temblor fue apremiante la solicitud de la Declaratoria de Emergencia para atender de manera inmediata las necesidades de la población afectada.

“Ya tenemos esta declaratoria y eso es importante, porque si no la tuviéramos no hubiera dinero para hacer la evaluación de las viviendas, no se podría evaluar la iglesia, el palacio municipal, el mercado, no se podría atender el drenaje, ni las escuelas; porque el recurso del estado es limitado, pero ya tenemos la declaratoria y eso es lo más importante”, dijo.

Murat Hinojosa señaló que a partir de lo anterior, personal de la Comisión Estatal de Vivienda (Cevi) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) inició a partir de esta fecha una verificación casa por casa para evaluar los daños, “aplicando una norma que no la decide el Gobernador, sino los lineamientos de la misma, para que atendamos a quien más lo necesita”, señaló el Mandatario Estatal.

El Jefe del Poder Ejecutivo del Estado dijo que de acuerdo con información del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed), en San Pedro Comitancillo nueve escuelas sufrieron daños, tres de éstas con afectaciones menores y seis con serias averías; subrayó que de éstas últimas, tres ya tienen recursos asignados para su rehabilitación y las tres restantes será a partir de este nuevo diagnostico que puedan alcanzar un presupuesto. Así como dos escuelas más reportadas con daños en Ciudad Ixtepec.

Asimismo, el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Benjamín Hernández Ramírez, informó al Mandatario Estatal sobre la necesidad del desazolve de la red de drenaje y la reparación de una parte de ésta, a lo que Alejandro Murat señaló que será la próxima semana cuando se tenga la presencia de un camión Vactor, que se utiliza para extraer todos los sólidos como sedimentaciones de arenas, grasas y desechos del drenaje. Así como un proyecto para la restauración de la zona afectada.

“Voy venir a supervisar los trabajos, tenemos que adelantar los procesos administrativos por ser recursos públicos. Para lo urgente está la Declaratoria de Emergencia y ahora la Declaratoria de Desastre va a entrar, por eso estamos acá”, puntualizó el Ejecutivo del Estado.

Sobre el inicio de la supervisión, el director general de la Cevi, Luis Alfonso Martínez Ruiz, indicó que las brigadas abarcarán los municipios de Comitancillo y Ciudad Ixtepec, de acuerdo con las rutas marcadas en conjunto con las autoridades municipales.

“La instrucción del Gobernador es muy clara: vamos a estar el tiempo que tengamos que estar y vamos a hacer las gestiones que tengamos que hacer para llegar hasta la última vivienda de ser preciso”, expuso en presencia también del edil de Ciudad Ixtepec, Rogelio Cheng López.

En su intervención, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) Heliodoro Díaz Escárraga, puntualizó que el registro tiene como fecha máxima para culminarse el próximo 7 de febrero, “para que se lleve a cabo con toda puntualidad, además de realizar un trabajo de revisión de los padrones con la autoridad municipal para que todos tengan una atención adecuada”, señaló.

Añadió que se tiene como meta que el sábado 1 de febrero, todas las instituciones educativas tengan su respectivo diagnóstico, con el fin de registrar los trabajos técnicos de evaluación de las respectivas áreas.

Asimismo, Díaz Escárraga informó al Gobernador que se vinculó a la presidenta municipal María Francisca Antonio Santiago con el titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), Fabián Sebastián Herrera Villagómez, a fin de dictaminar las afectaciones al Palacio Municipal, la Casa de la Cultura y el mercado público, para luego proceder a la atención de éstos lugares.

De igual manera, con Eufrosina Cruz Mendoza, secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicano, para que se busquen los mecanismos de apoyo a las personas que resultaron afectadas en sus hornos de totopos -principal actividad económica de este lugar- los cuales resultaron afectados a causa del sismo.

“Los acuerdos que hemos suscrito hoy, que hemos fijado con precisión, con profesionalismo y claridad en presencia de la Presidenta y los funcionarios públicos, van a tener un seguimiento puntual y aquí tendremos reuniones de seguimiento y evaluación”, manifestó el Coordinador.

Posteriormente, el Gobernador acompañado de los funcionarios estatales, así como de la Presidenta Municipal y habitantes de este lugar, recorrieron las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 17, así como la Escuela Primaria 12 de Octubre, donde el Mandatario constató las afectaciones ocurridas a consecuencia del sismo.

Después de 15 años San Pedro Comitancillo recibe una ambulancia

Como parte de esta gira de trabajo por San Pedro Comitancillo, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa entregó una ambulancia de traslados al Centro de Salud de este lugar, la cual tuvo una inversión de más de un millón de pesos, en beneficio de más de 4 mil 200 habitantes de este municipio.

“Quince años tuvieron que pasar para que tuvieran una ambulancia aquí, esta no es una ambulancia hechiza, esta es una ambulancia de traslados que tiene todos los instrumentos necesarios para salvar vidas y si no llegó en 15 años es porque había corrupción”, subrayó el Gobernador, al hacer entrega de esta unidad al director de la Clínica, Miguel Ángel Medina Javier.

