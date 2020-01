Atiende edil capitalino demandas del Sindicato Autónomo

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, sostuvo que con el acuerdo de establecer una sola oficina donde contribuyentes puedan realizar todos sus trámites administrativos, se logró desactivar bloqueos en la zona centro de la ciudad por parte del Sindicato Autónomo e Independiente del Ayuntamiento.

En entrevista sostuvo que la reunión con integrantes del sindicato tuvo éxito y se atendieron sus demandas más sentidas.

Aseguró que no hubo tema económico ni tampoco hay pendientes por parte del ayuntamiento de Oaxaca.

“Ya se tienen alternativas en aras de mejorar la competividad en cuando al municipio” señaló.

Añadió que está oficina que se va a conformar es para concentrar al personal administrativo y con ello, que contribuyentes puedan realizar todos sus trámites.

En cuento a otras peticiones que tienen que ver con relaciones humanas, se trabaja en ellas dijo, para mejorar el trato humano.

Además mencionó que los bloqueos no son necesarios, toda vez que el ayuntamiento da muestra de diálogo y apertura para escuchar a los trabajadores.

“Hay persona que piensan que solo haciendo eso van a lograr sus objetivos”.

En cuanto a los ambulantes, detalló que se continúa con el reordenamiento para retirar a aquellos que no cuentan con licencia o ni un permiso correspondiente.

