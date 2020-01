Tras accidente de urvan, sancionarán a conductores que utilicen el celular

-Los concesionarios tendrán el compromiso de capacitar a los conductores, para que presten un mejor servicio por el bien de todos

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Presidente del consorcio de transporte público en la modalidad de urvans de la ruta Tuxtepec-Valle Nacional, Felix Contreras Pérez, informó que se sancionarán a todos los conductores que hagan uso inapropiado de la radio de frecuencia, asi también como el uso de celulares al ir conduciendo, pues comentó que estas acciones podrían distraer al operador de sus funciones que es la de trasladar sano y salvo a sus pasajeros, para que lleguen con bien a su destino.

Se rumora que esta medida se tomó luego de que el Regidor de Seguridad Marcelo Santos Meneses, denunciara las quejas que ha habido de los usuarios en contra de los conductores de estas líneas, pues aseguran que se van distrayendo al usar estos dispositivos, además del exceso de velocidad y el mal trato que reciben de parte de algunos operadores, por lo que señaló que se tomó esta medida de seguridad para evitar más accidentes en las carreteras, aunque reiteró que no siempre es culpa de las urvans.

Dijo además de que instalarán en la base de Tuxtepec, un buzón de quejas y sugerencias para la atención del usuario, en donde podrá expresar la atención de los conductores y que por su parte, dijo que las unidades tendrán un número visible y a la empresa a la cual pertenece, ya que dijo que de esta manera se podrá identificar al conductor que haya sido reportado para sancionarlo en caso de alguna anomalía o mala atención.

Así mismo explicó que una de las condiciones para que volvieran a circular de nueva cuenta por la carretera 175, ha sido la de capacitar a sus conductores y añadió que estos, estarán a manos de la policía vial quien los instruirá a dar un mejor servicio por el bien de la ciudadanía y de la misma empresa.

En lo que concierne al conflicto por la muerte de una persona en Chinantlilla, dijo que ya hubo acuerdos con los dolientes y que ahora, están en asuntos legales para que se pueda indemnizar a los familiares de la víctima, por lo que agradeció al presidente municipal por intermediar en este asunto para que se pueda llegar a buen término pero sobre todo, de manera pacífica.

