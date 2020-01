Suman ya 106 muertos por coronavirus en China

EXCELSIOR

China reportó que el número de muertos por el nuevo coronavirus aumentó a 106.

Asimismo, las autoridades chinas reportan casi 1,300 nuevos casos confirmados.

Las autoridades sanitarias de la provincia de Hubei (centro), donde comenzó la epidemia, afirmaron que el virus había causado 24 muertos más e infectado a otras 1,291 personas, lo que eleva el número de pacientes confirmados a más de 4,000 en toda China.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario