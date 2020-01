Somos un gobierno aliado de la educación integral de niñas, niños y adolescentes: IMM

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- Atendiendo a las solicitudes ciudadanas de las y los oaxaqueños, la presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, en compañía de Edgardo Aguilar Escobar, director del Monte de Piedad, entregó material didáctico y bibliográfico a la Directora del Jardín de Niños “Juan Ruiz de Alarcón” perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez.

Cabe destacar que el monto de inversión fue de aproximadamente 30 mil pesos, mismos que se distribuyen en material didáctico y bibliográfico.

“El compromiso del Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, es claro y preciso, impulsar la educación de los y las alumnas, fortaleciendo la calidad educativa en las aulas, esto, con material didáctico para su aprovechamiento. Con la entrega de dichos instrumentos, las y los maestros apoyarán al alumnado a incrementar sus habilidades cognitivas, a través de la lectura, el juego e imaginación”, señaló Ivette Morán de Murat.

Por su parte, Tatiana González Sánchez, madre de familia perteneciente al jardín de niños, agradeció el apoyo dado por parte de la presidenta del Sistema Estatal DIF Oaxaca y del titular del Monte de Piedad.- “Muchas gracias por este material, estoy segura que será de mucha utilidad para la educación de nuestros hijos; gracias en verdad por atender nuestra solicitud, ya que muchos padres de familia a veces no contamos con el recurso para solventar estos gastos y con este apoyo, brindaremos mejores herramientas para su educación”, refirió.

Asimismo, Ivette Morán de Murat enfatizó, estar muy contenta, ya que dijo.- “Con estas acciones seguimos demostrando que somos un gobierno cercano a la gente, un gobierno comprometido con la educación y el bienestar de nuestras familias” finalizó.

