Sindicato emplaza a huelga a la cervecera, por revisión contractual

Empezarán a negociar a partir del 30% del incremento al salario

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Dirigente del sindicato de cerveceros Andrés Santiago Parada, señaló que ya emplazaron a huelga a la compañía cervecera, y así en el mes de marzo negocien con la empresa un aumento al salario y otras prestaciones más, esto como parte de la revisión contractual.

Señaló que en la pasada reunión con la base, acordaron emplazar a la empresa a huelga, y ahora en el mes de marzo van a llevar el pliego petitorio a la Junta Federal de conciliación, para lograr beneficios a los trabajadores.

Anteriormente solicitaban un incremento del 100% al salario, sin embargo son conscientes que no se puede esta cantidad y decidieron negociar a partir de un 30%.

Explicó que como sindicato cumplieron con tomar en cuenta a la base, y primero en conjunto acordaron el emplazamiento a la empresa y posteriormente estallar la huelga, esto en caso de que no haya una buena negociación en este incremento al salario.

La revisión al salario empieza el 1 de marzo y termina el 31 del mismo mes, sin embargo es en los últimos días en donde la situación se pone tensa, por lo tanto aseguró que los lineamientos de las negociaciones los pone la misma Junta Federal y la Secretaria del Trabajo y Previsión social.

Actualmente el sindicato de cerveceros está conformado por mil 766 trabajadores.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario