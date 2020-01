Sin riesgo por coronavirus para el turismo en Oaxaca: SECTUR

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Ante la emergencia sanitaria en varios países por el coronavirus el titular de la Secretaria de Turismo en Oaxaca Juan Carlos Castellanos Rivera, señaló que “no hay un alerta que pueda restringir el número de visitantes que tenemos para el país, y mucho menos para Oaxaca”.

Por otro lado, detalló que para los próximos meses se espera una gran afluencia turística en el estado, ya que, gracias a la presencia de Oaxaca en la Feria Internacional de Turismo 2020 (Fitur), se logró un mejor posicionamiento en este rubro.

En conferencia de prensa dijo que el mercado español, se ubica en el tercer lugar de preferencia para visitar la entidad, y el alemán y el francés son los primeros dos, respectivamente; por lo que señaló que “el mercado europeo ha crecido para Oaxaca del 2018 al 2019 cerca de 21.32 por ciento en promedio”.

También anunció que la SECTUR está preparando su participación para el Tianguis Turístico 2020, que tendrá como sede la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde esperan reforzar el posicionamiento de Oaxaca como el destino turístico por excelencia a nivel nacional.

