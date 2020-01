Sin atención de gobierno y policía estatal, luego del triple homicidio en Santiago Ixtayutla

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Luego del asesinato de dos menores de edad y su madre ocurrido en Huamuche Santiago Ixtayutla, el edil municipal Gerardo García Velazco, precisó que hay nula atención de los responsables de seguridad en el estado.

A nombre de los familiares exigió justicia y puntualizó, que son una población indígena sin capacidad de respuesta para actos tan cobardes como estos.

En tanto, urgió a la policía estatal, guardia nacional y fiscalía General para que instalen filtros de seguridad y realicen rondines a bien de guardar la integridad de la población y no repetir un capítulo tan grave como el del pasado sábado.

Refirió que han presentado la queja ante el 47avo batallón de infanteria con sede en Pinotepa Nacional, sin que hasta la fecha se haya dado la atención, además de que también ha solicitado el apoyo a la policía estatal pero este se les ha negado.

Detalló que el Presidente municipal saliente Miguel Cruz Quiroz, les dejó vehículos inservibles, sin patrullas ni armamentos, con el cual están vulnerados ante la delincuencia.

Sin entrar en detalles ni el móvil del hecho, el presidente dijo que es urgente una mesa de intervención de los responsables de garantizar la seguridad en el estado, toda vez que la inseguridad se ha incrementado en la zona como asaltos carreteros, asalto a maestros, entre otros delitos.

Por último dijo temer por la integridad del señor Merino N. padre y esposo de las mujeres asesinadas, que hasta el momento se encuentra hospitalizado, pero se teme por su integridad al regresar a su comunidad pues añadió que el ahora viudo, era elemento de la policía municipal de la agencia de Huamuchil y desconoce si este, tenía vínculos con alguna célula del crimen o amenazas.

