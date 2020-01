Regidores realizan supervisión de obras en proceso en San José Chiltepec

Redacción

San José Chiltepec, Oaxaca.- Este lunes los Regidores de Obras Públicas Hilda Zavaleta Marcelino, de Hacienda César Antonio Alejandro y el Regidor de Seguridad Evaristo Martínez Parra, realizaron un recorrido por las obras en proceso en este municipio.

Las autoridades inspeccionan que se este cumpliendo con la ejecución de las siguientes obras:

– Módulos de sanitarios en la escuela primaria de Fortino V. Pinacho, Chiltepec.

– Cancha en la escuela telesecundaria de Fortino V. Pinacho, Chiltepec.

– Pozo profundo de agua potable en Arroyo Choapam, Chiltepec.

– Pavimento con concreto hidráulico en Arroyo Anguila, Chiltepec.

– Mantenimiento del pozo profundo en Oaxaqueños Ilustres, Chiltepec.

– Pavimento con concreto hidráulico en Arroyo Choapam.

– Pavimento con concreto hidráulico en el Camino Real, Chiltepec.

– Construcción de muro de contención en Buenos Aires, Chiltepec.

De este modo se puede garantizar a los ciudadanos de Chiltepec obras de calidad.

En Chiltepec uniendo esfuerzos, avanzamos.

