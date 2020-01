Recortar plantilla, la opción de los comerciantes Tuxtepecanos para evitar cerrar

-Otros comerciantes más, han optado por eliminar el servicio a domicilio

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Jorge Osorio, dijo que en este mes de enero se han percatado que algunos comerciantes del municipio, han optado por recortar la plantilla de trabajadores y con esto evitar cerrar sus negocios.

Señaló que les va muy mal en cuanto a las ventas y lo que ha provocado que en algunos negocios pequeños, despidan al personal para evitar que cierren sus cortinas, pero además algunos empresarios han optado por quitar el servicio a domicilio, y así además de ahorrar un poco más, no ponen en riesgo su personal por la inseguridad que se vive en la región.

Dijo que no solo fue la cuesta de enero, si no desde el año pasado están sufriendo por la falta de circulación de dinero, además de que sus ventas bajaron, y algunos comerciantes están liquidando su mercancía.

Aseguró que el gobierno federal no ha impulsado estrategias que mejoren las ventas, y sobre todo que ayuden a los pequeños comerciantes, quienes diariamente sufren por la falta del circular de dinero, por lo tanto ante esta nula respuesta del gobierno federal, ellos con sus propios recursos, están buscando alternativas para no cerrar, y con esto perder parte de su patrimonio.

Cabe hacer mención que la inseguridad ha sido uno de los factores que más ha afectado la economía de la región, y lo que ha provocado que muchos comerciantes cierren ante las bajas ventas que reportan.

