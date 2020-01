Rechaza Fiscal de Oaxaca excesos y abusos en cateos; asegura que habrá más

Oscar Rodriguez

Oaxaca, Oaxaca.- El Fiscal general de Justicia (FGJO) Rubén Vasconcelos Méndez, rechazó que en las acciones de localización de los implicados por el ataque de ácido en contra de la saxofonista Maria Elena Rios, haya excesos, abusos y violaciones a los derechos humanos, luego de las acusaciones que hicieran las hijas del empresario y ex diputado Juan Vera Carrizal que sigue prófugo de la justicia.

Guadalupe Vera Hernández, hija del ex diputado Vera Carrizal, denunció a través de un comunicado que fue víctima de abuso sexual por parte de uno de los elementos de la Agencia Criminal de Investigaciones (AIE) que catearon su casa.

Según el documento durante el cateo el policía frotó su pene en los glúteos de la víctima y tocó sus senos por la fuerza, lo que indica que fue víctima de violencia de género.

En el comunicado la otra hija de Juan Vera Carrizal, Ashley Vera Hernández fue golpeada y según acredita, lesiones diversas en el cuerpo.

Sin embargo el Fiscal General de Justicia Rubén Vasconcelos, lamentó que a raíz del proceso de búsqueda de los autores intelectuales del ataque de ácido en contra de la saxofonista, en donde se implica al empresario y ex diputado Juan Vera Carrizal, algunos grupos han empezado a desplegar en redes sociales y por diversos medios, una campaña negra de desprestigio en contra de lnstituciones encargadas de administrar y procurar justicia

“Esos grupos y personas, tratan de desprestigiar y desacreditar el trabajo de la fiscalia para lograr que haya impunidad hacia los responsables y se revictimize a la victima, en este caso a Maria Elena”.

El fiscal dijo que a pesar de estas acciones, no se va parar el proceso de búsqueda de las tres personas que tienen identificados como autores intelectuales, y contra de quienes tienen orden de aprehensión, “por que nos parece uno de los casos de violencia extrema contra las mujeres que merece una sancion mayuscula y ejemplar” enfatizó.

“Mi compromiso es con las victimas en esta caso, Maria Elena Rios, que reclama justicia y la Fiscalia debe ser garante de ejercer justicia”

Adelantó que habrá más cateos en domicilios del empresario Juan Vera Carrizal para lograr con su paradero y su captura. Y también se busca a dos sujetos mas implicados, su hijo y un socio de sus empresas.

“ya tenemos vinculado a proceso a dos autores materiales, estamos buscando a los autores intelectuales, quienes sirvieron como intermediarios en el ataque a la saxofonista”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario