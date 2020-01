Rafael de Paula, refuerzo al pitcheo de Guerreros

-El relevista dominicano tuvo destacadas actuaciones en sucursales de los Yankees de New York

Con la finalidad de fortalecer el staff de lanzadores para la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol ( LMB), el equipo de beisbol Guerreros de Oaxaca anunció la contratación del relevista dominicano Rafael De Paula,

De Paula de 28 año de edad, fue firmado por la organización de los Yankees de New York en el año 2012, teniendo destacadas actuaciones en sucursales de esta gran organización; en el 2014, el derecho fue cambiado a la organización de los Padres de San Diego, jugando con el equipo Chihuahuas, del Paso Texas; para que desde el 2019, pertenezca ahora a la organización de los Bravos de Atlanta.

En su país natal, De Paula culminó la temporada 2019-2020 de la Liga Dominicana de Béisbol con el equipo de las Águilas Cibaeñas, llegando a las instancias de play offs; antes, militó con los Leones del Escogido (2017-2019) y Toros del Este (2016-2017).

En su carrera, el porcentaje de carreras limpias admitidas es de 3.92, contando con 259 juegos militados, 12 salvamentos, 647.1 innings lanzados y 776 ponches recetados; De Paula representó a su país en la Serie del Caribe del año 2018, celebrada en Jalisco.

Rafael de Paula, estará reportando con la organización bélica desde el inicio de la pretemporada 2020, al mando del manager Erik Rodríguez.

Parte de la preparación que tendrá el equipo bélico, se efectuará en Juchitán de Zaragoza, en una serie de 3 encuentros frente a los Diablos Rojos del México, la preventa de boletos dará inicio el 14 y 15 de febrero en el palacio municipal de Juchitán, ubicado en la calle prolongación 5 de septiembre s/n, colonia Felipe Pescador, 1ra sección.

Ficha técnica:

Nombre: José Rafael de Paula

Lugar de nacimiento: Yamasa, República Dominicana

Fecha de nacimiento: 24 de marzo de 1991

Altura: 1.88 cm

Peso: 97 kg.

Posición: Pitcher

