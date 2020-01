Prevén tormentas fuertes en Veracruz y Oaxaca por frente frío 35

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes el frente frío 35 recorrerá el noreste y oriente del país, originando tormentas puntuales fuertes en Oaxaca y Veracruz, además de chubascos en zonas del oriente y sureste de México.

Además, señaló que una masa de aire frío le dará impulso y ocasionará descenso de temperatura con rachas de viento fuertes de 70 kilómetros por hora (km/h) con posibles tolvaneras en el norte y noreste de territorio.

También se esperan viento de componente norte con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas, condición que se extenderá gradualmente hacia Veracruz.

El organismo también prevé la aproximación de un nuevo frente frío al norte de Baja California y Sonora, y el frente 34 dejará de afectar al territorio nacional.

EL SMN también pronosticó para este martes intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes 25 a 50 litros por metro cuadrado para Oaxaca y Veracruz; intervalos de chubascos 5.1 a 25 litros por metro cuadrado en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Chiapas.

Mientras, lluvias aisladas de 0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado para la zona de Tamaulipas, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

