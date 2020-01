Presenta AMLO boleto para rifa de avión presidencial

NOTIMEX

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este martes el diseño del “cachito” de la Lotería Nacional que se usaría para la rifa del avión presidencial, cuyo dinero que se obtenga será destinado para el sector salud.

Tras adelantar que la fecha tentativa sería el 5 de mayo, López Obrador indicó que ya está listo el diseño del boleto. “Es una cooperación para equipos médicos donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre», se lee en el «cachito» presentado en Palacio Nacional.

Al ser cuestionado sobre este este tema, el mandatario federal dijo que se tendrá que modificar el marco legal de la Lotería Nacional (Lotenal) que especifica que los sorteos que realiza son para la entrega de dinero en efectivo, no en especie.

