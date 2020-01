Mototaxistas bloquean autopista, exigen justicia por los ataques a su gremio

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Mototaxistas adheridos a la Confederación Libertad de Trabajadores de Mexico (CLTM) bloquean la autopista Oaxaca‐Cuacnopalan, a la altura de la Gasolinera de Asunción Nochixtlan

Exigen al Fiscal General Rubén Vasconcelos Méndez, se castigue a los responsables de los ataques armados que han sido objeto mototaxis de esa localidad, en la que les han incendiaron unidades, ademas de golpearlos y robarles sus pertenencias.

Así como el ataque de policías viales y estatales, tras un operativo que se realizó en agosto pasado y se llevaron varías unidades detenidas.

Comentarios

