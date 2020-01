Integrantes del STEUABJO marchan y bloquean Junta Local de Conciliación

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO), marcharon este martes de la rectoría de la UABJO a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde se lleva a cabo la quinta audiencia, para la revisión contractual del contrato colectivo de trabajo.

Ariel Luján Pérez Secretario General de dicho sindicato, reconoció que durante estas pláticas no se ha concretado nada de su pliego de demandas con las autoridades universitarias, por lo que los responsabilizó del probable estallamiento a huelga el primer minuto del próximo primero de febrero.

Dijo que como gremio sindical, ellos presentaron en tiempo y forma su pliego en el mes de noviembre sin embargo en esta revisión, no se ha concretado ningún acuerdo de demandas.

Dijo que tres de las audiencias fueron diferidas por lo que solo se han llevado cinco, “ya estamos a unos días del emplazamiento y tal pareciera que al rector no le interesa resolver esta situación, hoy iniciamos con una mesa de diálogo pero si las cosas no avanzan, tendremos que ampliar nuestro bloqueo por que solo así somos escuchados” afirmó.

Para las platicas que mantienen en la Junta Local de Conciliación, los manifestantes colocaron dos vehículos propiedad de su gremio sindical así como lonas y pancartas, sobre el boulevard Eduardo Vasconcelos para impedir el paso vehícular en la zona.

