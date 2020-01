Insistirá Sindicato 12 de julio, en la autorización de más plazas

-Están requiriendo de 40 espacios, sin embargo van a recorrer todas las áreas para ver cuántos espacios necesitan

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Dirigente del Sindicato 12 de julio, Gregorio Castañeda, dijo que seguirán insistiendo para que les autoricen más plazas, debido a que se requieren en algunas áreas, como es en panteones.

Comentó que ya lo platicaron con el Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, de la falta de personal en algunas áreas, y esperan que les den el recurso para que les puedan autorizar los 40 espacios que ellos piden, de los cuales 30 corresponden a personal que ya se pensionó y 10 más, serían los que estarían pidiendo.

Sin embargo, agregó que van a revisar todas las áreas y ver las necesidades, no únicamente en cuanto a herramientas y equipo, sino también en cuanto a personal.

El dirigente, dijo que en las áreas que principalmente se requiere de personal es en panteones, parques y jardines, limpia pública y otras más.

Estas declaraciones fueron en el marco de la entrega de la mitad de las pensiones a 12 trabajadores, en donde se invirtió alrededor de 693 mil 865 pesos y esperan que en unos 2 meses más se pague el otro 50% estos trabajadores, que estaban en espera de que los pensionaran y sobre todo recibieran su recurso.

A pesar de que se pensionaron algunos, aún hay una lista de espera que va creciendo mes con mes, y esperan que al término de esta administración, logren pensionar a todos, lo que se van a retirar.

