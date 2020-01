Fuerte sismo de magnitud de 7.3, golpea a Jamaica y Cuba

EXCELSIOR

Un sismo de magnitud 7.3 sacudió esta tarde la isla de Jamaica, muy cerca de Hanover.

Hasta el momento se desconoce si existen daños tras este fuerte sismo.

Los primeros reportes indican que el sismo se sintió en las costas de Quntana Roo, en México, y en Florida, Estados Unidos.

Las autoridades no han activado alguna alerta de Tsunami en la región tras este movimiento telúrico.

