En Rancho Grande inauguran y agradecen a Fredie Delfin por pavimentación de ramales

-Aseguró el Diputado que estos trabajos son el resultado de la entrega de 10 toneladas de cemento a las 48 comunidades y colonias de Valle Nacional.

Valle Nacional, Oaxaca.- El Diputado Local Fredie Delfín recorre las comunidades de Valle Nacional con el fin de constatar que los apoyos destinados a estos lugares tengan un uso adecuado para los pueblos, como es el caso de la comunidad de Rancho Grande, donde fue recibido por sus pobladores asi también agradecieron al Legislador por este apoyo.

Ahí mismo procedieron a inaugurar la pavimentación de uno de los ramales, gracias a las 10 toneladas de cemento que entregó el Diputado y que a base de tequios lograron modernizarlo y donde el Diputado aprovechó para informar que ha sido fundamental su trabajo siendo la voz en el Congreso para seguir dando resultados a favor de la ciudadanía en las iniciativas y en las gestiones, pero sobre todo, indicó que se ha enfocado más en Valle Nacional ante las necesidades que prevalecen en este municipio.

De esta manera anunció que se pretenden entregar mil toneladas de cemento en la región, donde el 70% fue repartido entre las 48 comunidades, además de las colonias de Valle Nacional el resto fue destinado para el acceso principal donde se construirá la Universidad Bienestar, y también para apoyar a otros municipios de la Cuenca, como San José Chiltepec, Santa María Jacatepec, Loma Bonita, Acatlán de Pérez Figueroa e instituciones educativas como el Tecnológico de Tuxtepec y el CECYTE 09, los cuales fueron beneficiados con varias toneladas de cemento, para la mejora de su infraestructura.

De esta manera dijo que seguirá recorriendo las comunidades para seguir haciendo entrega de este material directamente al pueblo, además de conocer de cerca las necesidades de su gente y para supervisar estos trabajos, que indicó que sin duda ayudarán a cambiar la imagen de cada una de estas comunidades.

Por su parte el Agente de Policía de Rancho Grande Jesús Manuel Bautista se dijo agradecido con el Diputado Local por este apoyo, pues comentó que fue la disposición del mismo pueblo lo que llevó a terminar antes de tiempo esta obra adicional, sin embargo le plantearon al Legislador las necesidades que existen en este lugar.

Cabe señalar que en ese lugar el Diputado Local rindió un informe detallado de sus actividades a lo largo del año pasado, posteriormente convivió con los presentes en respuesta al recibimiento que tuvo por parte de los pobladores de Rancho Grande.

