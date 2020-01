En el primer semestre de 2019 se registraron 17 mil 198 homicidios: INEGI

En el primer semestre de 2019 se registraron 17 mil 198 homicidios, revela INEGI – Foto de Archivo. Un hombre fue asesinado con arma de fuego durante un presunto robo en la calle Apicultores de la colonia 20 de Noviembre alcaldía Venustiano Carranza. Foto de Notimex-Ernesto AlvarezFoto de Archivo. Un hombre fue asesinado con arma de fuego durante un presunto robo en la calle Apicultores de la colonia 20 de Noviembre alcaldía Venustiano Carranza.

En el primer semestre de 2019, se registraron 18 mil 198 homicidios en México, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con las estadísticas preliminares, a nivel nacional, hay una razón de 14 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es igual a la registrada en 2018 para el mismo periodo.

INEGI reporta que las cifras, de acuerdo con un comunicado, se derivan de la estadística de defunciones registradas, a partir de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, los cuales son generados por las entidades federativas y que son recopilados mensualmente.

Así, las fuentes informantes que tuvieron al menos un registro de homicidio corresponden a 188 Oficialías del Registro Civil, a 104 Servicios Médicos Forenses y a 206 Agencias del Ministerio Público.

Los homicidios forman parte de las defunciones accidentales y violentas, cuya clasificación se determina con base en las afecciones y lesiones (causas), la presunción del tipo de defunción y el motivo de la lesión, registrados por el médico certificante en el certificado de defunción.

“Las primeras dos son fundamentales para distinguir entre un presunto homicidio, un presunto accidente o un presunto suicidio, aunque en algunos casos el certificante carece de elementos suficientes para identificar la intencionalidad del hecho ocurrido”, señaló la dependencia.

INEGI confirmó que al completar la publicación de la información correspondiente a todo el año 2019, las cifras preliminares que se darán a conocer el 28 de julio y que incorporarán las del segundo semestre, incluirán casos que corresponden al primer semestre, los cuales fueron captados durante el segundo semestre.

INEGI recolecta la información para generar la estadística de defunciones registradas, de manera directa en las Oficialías del Registro Civil (con certificados y actas de defunción), en las Agencias del Ministerio Público (cuadernos estadísticos de defunción) y en los Servicios Médicos Forenses (certificado de defunción).

El certificado de defunción es el principal instrumento de captación, el cual contiene las causas que provocaron la muerte de una persona; la información del certificado es complementada por la de las actas de defunción y la de los cuadernos estadísticos de defunción.

A partir de estos instrumentos, el INEGI utiliza la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud Décima Revisión (CIE-10) establecida por la Organización Mundial de la Salud para la codificación estandarizada de la causa básica de la muerte.

Cuando el certificante determina que el motivo de la lesión y la o las causas que provocaron la muerte de una persona no pueden ser atribuidos a factores naturales, sino que corresponden a factores externos, determina la presunción del hecho y la registra en el apartado correspondiente del certificado.

Los hechos en cuestión pueden estar relacionados con agresiones directas, realizadas con la intención de provocar un daño, que de manera determinante constituyen la causa de la muerte.

Con estos elementos de información es posible identificar los presuntos homicidios. El proceso de codificación de la causa de la defunción muestra que los principales medios o mecanismos usados en los homicidios son las armas de fuego, seguidas de los objetos cortantes (armas blancas).

La información consignada en el certificado de defunción corresponde esencialmente a un tema de salud, la cual no brinda elementos para clasificar las defunciones en el marco de la legislación penal. Por esta razón, no pueden asociarse delitos como el feminicidio con el universo de homicidios cometidos contra personas del sexo femenino, ya que esa calificación solamente es competencia de las autoridades de justicia penal.

