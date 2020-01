Ediles de Oaxaca crean UNAMOS, exigen justicia por caso Ixtayutla

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Al menos 15 presidentes municipales, síndicos, regidores y agentes municipales anunciaron la creación de la organización denominada “Unión de Autoridades Municipales de Oaxaca” (UNAMOS).

En conferencia de prensa frente a palacio de Gobierno el presidente municipal de San Pedro Ixtlahuaca Manuel Duarte, dijo que se sumarán a la cuarta transformación además de exigir que se atiendan sus demandas sociales.

“He podido percatar que cuando las autoridades trabajan solas se le hace muy difícil avanzar y que nos den repuesta en las distintas dependencias, ya que no nos toman en cuenta ni atienden las demandas de nuestras comunidades”.

“La Unión hace la fuerza, la burocracia es peor que la burguesía y juntos debemos exigir a los gobiernos que respete a las autoridades municipales”, señaló.

Por este motivo convocó a las demás autoridades municipales a sumarse a este movimiento y lograr que el gobierno federal y estatal, atiendan las necesidades de sus comunidades.

Así mismo pidió una audiencia con el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, para ser escuchados e invitó a las diversas autoridades municipales al foro de “UNAMOS” que se llevará a cabo en San Pedro Ixtlahuaca el día próximo sábado 15 de febrero a las 10 de la mañana.

Por su parte el presidente municipal de Ixtayutla, Gerardo García Velazco, lamentó los hechos violentos y pidió justicia para Teresa Quiroz Martínez y sus dos pequeñas hijas de tres y siete años de edad que fueron asesinadas en días pasados en su municipio.

“Nos pronunciamos en exigencia de justicia, porque somos una comunidad indígena sin la capacidad de respuesta ante actos tan cobardes como estos, exigimos a la Policía Estatal, Guardia nacional y Fiscalía de Oaxaca, que volteen hacia Santiago Ixtayutla”

“Queremos que el gobierno de Oaxaca nos tome en cuenta y nos visiten, porque en verdad estamos abandonados”, enfatizó el edil.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario