Denuncia MULT que están cansados de diálogos y nada de obras para sus comunidades

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El movimiento de Unificación y lucha triqui MULT, encabezados por su líder Rufino Merino Zaragoza, detalló que tienen pensado una marcha para el próximo 2 de febrero, en el marco del aniversario 39 de la Resistencia indígena.

Además amenazaron con un plantón en el zócalo, para ese mismo día ante lo que ellos llaman falta de obra social para la región Triqui.

“Nuestro gobierno no ha tenido la seriedad para dar respuesta, a la demanda de justicia, de obra social” si no hay una respuesta favorable, la gente viene decidida”.

“Vamos a quedarnos 3 o 4 días, o los que sean necesarios para exigir respuesta a nuestras demandas” señaló.

