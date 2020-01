Continúa en paro sindicato autónomo de Oaxaca, mantienen tomadas oficinas municipales

Redacción Oaxaca, Oaxaca.- Por segundo día consecutivo integrantes del Sindicato Autónomo del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se mantienen en paro y tomadas las oficinas municipales. Argumentan que personal de base fue desplazado por personal de confianza además, de la falta de material para realizar sus labores. Demandan herramientas de trabajo para empleados de campo y administrativo; acusan despotismo y abuso de autoridad de directivos y jefes de áreas. Cabe señalar que este lunes por la tarde sostuvieron una mesa de trabajo en donde fueron atendidas sus demandas, según informó a través de un boletín informativo el mismo Ayuntamiento de Oaxaca. Dicha reunión fue encabezada por el director de Administración Mario Méndez Ruiz, acompañado de la coordinadora Ejecutiva del Mercado de Abasto, Noemí Alavez Aquino, así como del director de Servicios Municipales, Humberto Benítez Contreras, quienes escucharon las demandas externadas por el secretario general, Fortino Cruz Hernández.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario