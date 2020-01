Más de 50 cartuchos de escopeta encontrados en masacre de una mujer y sus dos hijas en Ixtayutla

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- El fiscal general de Oaxaca Rubén Vasconcelos Méndez, anunció que se ha desplegado una acción contundente para lograr la captura de los responsables de la masacre de una mujer y sus dos hijas, y 5 heridos mas, en el municipio de Santiago Ixtayutla.

Informó que de acuerdo a las indagatorias, los sicarios, un grupo de 5 personas, se acercó y disparó desde afuera al domicilio de las victimas,- una casa de madera y adobe,- por que iban a ultimar a un hombre, quien logró escapar, según el trabajo realizado por los peritos en el lugar, que llegaron a encontrar tirados 53 cartuchos de escopeta esparcidos en el terreno.

Detalló que en lo que respecta a los heridos, estos lograron salvarse al ocultarse atrás de la casa, hoy tres de estos sobrevivientes ya fueron dados de alta del hospital de la región, pero que dos aún siguen internados.

El fiscal señaló que es una prioridad el esclarecimiento de este hecho, por la forma en que se cometió, advirtiendo que ya se han pedido medidas cautelares para los sobrevivientes.

PIDEN MAS SEGURIDAD

En tanto el edil de Santiago Ixtayutla Gerardo García Velasco, exigió el reforzamiento de la seguridad en su municipio donde se ha empezado a reportar una fuerte incidencia delictiva y señaló que no tiene capacidad para hacerle frente, por que no tiene un cuerpo de policía preparado.

Dijo que se ha solicitado a la Secretaria de Seguridad Pública se activen patrullajes en la zona, y urgieron se esclarezca el crimen de la familia que fue ultimada.

ALERTA PARA EVITAR CRIMENES DE MUJERES

El fiscal general de Justicia Ruben Vasconcelos dijo que se ha emitido una alerta, para que la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) emita las acciones que sean necesarias para evitar mas crímenes de mujeres.

En cuanto a los casos de femenicidio registrados este año, dijo que solo hay 2 casos de 18 homicidios dolosos de mujeres, reportados en este primer mes del 2020.

Detalló que en los últimos 3 años hay un registro de 390 mujeres asesinadas en el 2019, solamente fueron victimas de homicidio doloso 117 mujeres y solo en 29 se tipifico el delito de feminicidio.

Sin embargo, dijo que ya han obtenido 53 sentencias condenatorias, ademas de que se han vinculado a proceso a 60 implicados en femenicidio y hay 60 órdenes de aprehensión libradas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario