Tres muertos y 27 heridos, saldo de volcadura de camión de militares en Oaxaca

Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- La tarde de este lunes volcó un camión que trasladaba tropas militares y de la Guardia Nacional en la Sierra Norte, con un saldo de tres muertos y 27 heridos.

El percance se reportó en la carretera Oaxaca-Tuxtepec, en inmediaciones del municipio de Ixtlán de Juárez, donde en una curva peligrosa el conductor perdió el control de la unidad militar y volcó sobre un costado.

Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales, para su atención medica, socorristas y brigadistas de Protección Civil y habitantes de la zona ayudaron a rescatar a los heridos, y victimas que quedaron prensadas.

El coordinador de socorristas de la Cruz Roja, delegación Oaxaca, Moisés Cruz, informó que 27 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fueron atendidos por diversas fracturas por la volcadura del vehículo en el que se trasladaban.

De los 27 heridos, dijo, cinco son reportados con lesiones graves y el resto está siendo valorado en la zona.

