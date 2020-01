SEP, IEEPO y dirigencia magisterial se coordinan para atención de incidencias administrativas

-En Mesa Tripartita de atención educativa se establecieron los procedimientos para iniciar la operatividad de los casos presentados por el magisterio oaxaqueño

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de enero de 2020.- La Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la dirigencia magisterial participaron en una mesa tripartita, con el fin de tomar acuerdos sobre los procedimientos necesarios para iniciar la solución de tres mil 215 incidencias administrativas presentadas por el magisterio.

Mediante este ejercicio de diálogo entre la Federación, el Gobierno del Estado y docentes, se coordinan los procedimientos que habrán de llevarse a cabo para la atención de las solicitudes administrativas y laborales del personal, que presta sus servicios en los planteles escolares y dentro del sector educativo de Oaxaca.

Con la participación del director de Planeación y Control Presupuestal de la SEP, Raúl Chao Ornelas; del subdirector general Ejecutivo del IEEPO, José Luis Rangel Bretón, en representación del director general Francisco Ángel Villarreal, y del secretario general de la Sección 22 del SNTE, Eloy López Hernández, se tomaron los acuerdos convenientes para dar paso al proceso práctico de resolución de las peticiones planteadas.

En su intervención, el director de Planeación y Control Presupuestal de la SEP, Raúl Chao Ornelas, afirmó que siguiendo las instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se da seguimiento y resolución a las demandas planteadas por el magisterio oaxaqueño.

Por su parte, el subdirector general Ejecutivo del IEEPO, Rangel Bretón indicó que este es un paso muy importante ante los trabajos que se han llevado a cabo previamente por indicaciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, pues se avanza en el acompañamiento que han realizado las autoridades federales y estatales a las necesidades planteadas por la Sección 22 del SNTE.

Asimismo, el dirigente magisterial, aseguró que para Oaxaca el tema de las incidencias administrativas es relevante pues se trata de las necesidades del sector educativo, específicamente aquellos procesos que no fueron terminados durante los años previos.

Mediante estas acciones el Gobierno de México y el Gobierno de Oaxaca refrendan su compromiso con el magisterio oaxaqueño, encontrando en el diálogo el canal adecuado para la resolución de las necesidades de Educación Básica en la entidad.

