Se manifiestan habitantes de Magdalena Peñasco en el TEEO

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de Magdalena Peñasco distrito de Tlaxiaco, protestaron en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) ante lo que ellos llaman “cochinero” en sus elecciones.

Continúan los conflictos post electorales, esta ocasión llegaron hasta las instalaciones del TEEO argumentando violación a sus usos y costumbres, toda vez que señalaron la elección para nombrar a sus nuevas autoridades estuvo “amañada” y se dio la compra de votos.

“Tereso García Pérez, impuso a su gente de nombre Flora que señalan no sabe leer ni escribir, además de que no ha prestado servicio a la comunidad, todo esto para encubrir un desfalco de más de 12 millones de pesos”.

Ganó con tan sólo 120 votos de más de 2 mil habitantes en censo electoral, además que dos agencias municipales las dejaron fuera.

Pese a que ya se entabló una reunión con magistrados del tribunal, refirieron que el presidente magistrado había señalado que el IEEPCO, había mandado incompleto el expediente, dejando ver dijeron los quejosos que hay tendencias de favorecer a la presidenta actual.

En tanto seguirán las vias legales correspondientes de no ver una revocación al mandato de la actual presidenta y la realización de nuevas elecciones, radicalizarán su protesta.

