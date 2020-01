Se capacitaron a 11 mil jóvenes en el ámbito de Protección Civil

-Se entregó a los becarios un reconocimiento a quienes sobresalieron en su proceso de formación.

Con información de 24 Horas

Oaxaca, Oaxaca.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) , Alfonso Durazo, encabezó la presentación de resultados de la capacitación Construyendo Capacidades en materia de Protección Civil, en el marco del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Durazo insistió que para el Gobierno de México el programa Jóvenes Construyendo el Futuro significa uno de sus mayores esfuerzos, de la mayor trascendencia y del mayor alcance. “Están incorporados en todo el país alrededor de 11 mil, pero tenemos el compromiso del presidente de la República de apoyar el crecimiento de este programa hasta alcanzar 40 mil jóvenes capacitados en el ámbito de la protección civil, a nivel nacional”, resaltó acompañado de los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y de Marina, José Rafael Ojeda, y del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, Indicó que parte del objetivo del programa, es que sea precisamente un semillero para que una entidad como Oaxaca tan expuesto a riesgos de la naturaleza, bien sea por razones sísmicas o razones climatológicas, se pueda construir un andamiaje integral de protección civil. En su intervención el coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, externó que existen miles de historias de éxito dentro del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro a lo largo de México y que los jóvenes son muchas veces los primeros que avisan de las emergencias en su localidad. En su oportunidad, el gobernador, celebró la iniciativa del presidente de México de ofrecer oportunidades. “Hoy, 75 jóvenes se convierten en agentes de cambio y líderes de acción positiva en favor de Oaxaca”. Indicó que el programa representa una oportunidad de construir una cultura del esfuerzo, trabajo, cultura de la meritocracia, para que todos ellos tengan la oportunidad de vivir en primera persona la experiencia de un trabajo lícito y lo que significa la responsabilidad; en lo personal de mantenerlo, de acrecentarlo, de desarrollarlo y de seguir construyendo sus sueños. En el marco de este evento efectuado en Oaxaca, algunos integrantes del programa realizaron una demostración abierta de las diversas técnicas desarrolladas en materia de búsqueda, rescate, manejo de fuego y otras actividades aprendidas en las unidades municipales y estatales.

