Reanudan actividades escuelas en San Pedro Comitancillo que suspendieron clases por sismo: IEEPO

-La autoridad educativa informa que este lunes 27 de enero regresan a sus labores normales alumnado y docentes luego del sismo magnitud 5.3 registrado el 16 de enero

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de enero de 2020.- Este lunes 27 de enero reinician actividades las escuelas de educación básica en San Pedro Comitancillo, municipio del Istmo de Tehuantepec, que suspendieron clases debido al sismo magnitud 5.3 registrado el pasado 16 de enero.

Como una medida preventiva y ante la serie de sismos ocurridos en esa región de la entidad, la autoridad municipal de acuerdo con la comunidad escolar acordó la suspensión de actividades para salvaguardar la integridad de los educandos y llevar a cabo la verificación y revisión de posibles daños en los planteles escolares.

Por instrucciones del director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, en días pasados el área de Protección Civil y Emergencia Escolar del Instituto realizó una supervisión técnica y llevó a cabo capacitaciones al personal docente, alumnos y padres de familia de escuelas de educación pública de San Pedro Comitancillo, con la finalidad de difundir las acciones preventivas, de auxilio y reacción necesarias ante cualquier emergencia.

Por otra parte, después de una supervisión física y evaluación de afectaciones en los inmuebles escolares por parte de personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed) y el IEEPO, se determinó que existen condiciones para continuar con las actividades, por lo que se insta a la comunidad escolar a retornar a las aulas.

San Pedro Comitancillo fue uno de los dos municipios que recibió la declaratoria de emergencia de la Secretaría de Gobernación (Segob), solicitada por el Gobierno de Oaxaca, luego del sismo magnitud 5.3.

Este lunes retornan a las actividades académicas todas las escuelas con excepción del Preescolar Cuauhtémoc, donde se efectúan reparaciones en la zona aledaña y se trabajará en las medidas de protección para el acceso de las y los estudiantes al plantel; por lo cual, una vez concluidas podrán retornar.

Se pide a la comunidad escolar, docente, padres y madres de familia, estar atentos de los avisos de protección civil de la autoridad estatal y municipal; así como seguir las recomendaciones que se emitan.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario