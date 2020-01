Organizaciones sociales realizan bloqueos en el estado, para exigir al gobierno obras

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Organizaciones sociales adheridos a la Organización Nueva Izquierda, Voces Xoxocotlán, Alianza Regional Simona Robles, Movimiento Productivo Solidario, Los Magueyeros en Marcha, FDP, FUCAL, Desarrollo e Innovación Comunitario y FECOZA, se movilizaron este lunes en diferentes puntos de la entidad para que sean escuchados por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Rogelio López Hernández representante de la organización “Loxicha A.C” dijo que el gobernador del estado no ha cumplido con el apoyo a las comunidades, es por ello el hartazgo de los ciudadanos que continúan viviendo en extrema pobreza y olvidados.

El dirigente que representa al menos a 10 comunidades de la zona, reconoció que en sus comunidades no hay obra alguna que beneficie a los habitantes, pues aun hay falta de electrificación, alumbrado, drenaje y agua potable, es por ello que ante la negativa del gobierno en apoyar a las comunidades decidieron realizar esta manifestación, bloqueando algunos puntos en las ciudad, así como en las regiones donde mantienen presencia las organizaciones aglutinadas en este bloque.

Argumentaron que las organizaciones han presentado sus documentos en tiempo y forma, cumpliendo con lo que la ley marca, sin embargo hasta este momento en el mandato del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, no han recibido nada, por lo que las organizaciones han salido a exigir una respuesta inmediata a sus peticiones.

Los representantes están a la espera de ser atendidos por las autoridades del gobierno del estado en cada una de las regiones, para llegar acuerdos y desactivar los bloqueos.

Cabe señalar que estas manifestaciones se dieron en varios puntos del estado, así como en Mixtequilla, Tehuantepec y Juchitán.

