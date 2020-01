López Obrador se reúne con gobernadores del PRI

josecardenas.com

Esta tarde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reúne con gobernadores de extracción priísta.

La comida tiene el propósito de abordar los distintos proyectos que de manera conjunta desarrollan los gobiernos estatales con el Gobierno federal.

A la reunión arribaron los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat; del Estado de México, Alfredo del Mazo; de Coahuila, Miguel Riquelme, así como el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena.

