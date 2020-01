Cumple 15 días plantón de ex trabajadores del Seguro Popular en Oaxaca

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Con los rostros fatigados por dormir en la banqueta, los trabajadores continúan con su plantón a las afueras de los Servicios de Salud de Oaxaca, con la exigencia de la recontratación de al menos 500 trabajadores que fueron despedidos al cierre de esta dependencia.

María del Carmen Noriega Agüero, secretaria general del Sindicato Independiente Trabajadores de los Servicios en Salud (SITSS), reconoció que ya hubo diálogo con el representante de los servicios de salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla.

La representante sindical detalló que hay avances, sin embargo, no se ha cumplido al cien las demandas por lo que continuarán el tiempo necesario para que se cumpla con el pago del finiquito de los trabajadores y la recontratación para sus agremiados, que se mantienen en lucha.

Los inconformes mantiene cerrada la circulación vehícular por las noches por seguridad para evitar algún accidente en el lugar ante la falta de precaución de algún automovilista que circule a alta velocidad y por el día, resguardan su espacio con maderas que se colocan a lo largo de la calle que ocupan sobre J.P García.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario