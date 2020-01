Cambian estrategias de seguridad en Tuxtpec, ante pocos resultados

-El Director de la Policía dijo que esperan que los hechos delictivos disminuyan

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de la Policía Municipal José Manuel Bautista Torres, señaló que debido a los pocos resultados que obtenían ante los hechos de inseguridad que se siguen presentando en el municipio, decidieron cambiar las estrategias de seguridad.

Explicó que en coordinación con la guardia nacional decidieron cambiar la forma de trabajo, esperando que obtengan mejores resultados, sin embargo a pesar de esto se siguen presentando los hechos delictivos.

Sin abundar mucho en estas nuevas estrategias, se limitó a decir que ya no hay tantos retenes para las revisiones, solo mantienen uno, pero ahora la presencia de los elementos de seguridad se da en todo municipio, enfocándose en el casco urbano sin olvidar las colonias.

Así mismo, se están orientando en la proximidad social, y así la ciudadanía confié en los elementos de seguridad como la Guardia nacional, la policía municipal y la policía estatal.

A pesar del cambio de estrategias, este lunes se dio un hechos delictivo más, sin embargo ni la Fiscalía del estado de Oaxaca, ni la secretaría de seguridad pública, informan de sus acciones para disminuir los hechos delictivos, que ocurren principalmente en Tuxtepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario