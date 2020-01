Buscarán que gobierno del estado, invierta en anfiteatro de Tuxtepec

-Desde hace 25 años, solo le han dado “manitas de gato”

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde hace 25 años que se inauguró el panteón Nuevo Despertar, se inauguró también un anfiteatro, sin embargo hasta el momento no se le ha invertido para mejorarlo, a pesar de que solo es la Fiscalía de Justicia del Estado de Oaxaca el que lo utiliza.

En todos estos años, no se le ha invertido mucho, únicamente se le han dado manitas de gato, para mejorar su imagen, sin que se le haya destinado un recurso para mejorarlo.

Ante esto, el Jefe del área de panteones, Gerardo Sánchez, informó que ellos están buscando una gestión de parte del gobierno del estado, para rehabilitar el drenaje, ya que está en mañas condiciones y lo que provoca que los malos olores salgan del lugar.

Aunque no informo de cuánto podría ser la gestión, dijo que van a tocar puertas para que se realice un proyecto, ya sea a corto y mediano plazo, primero mejorando el drenaje y después invirtiendo en el espacio.

A pesar de que este anfiteatro está al interior del panteón Nuevo Despertar, es la Vicefisalía de la Cuenca del Papaloapan que lo ocupa, debido a que es en este lugar en donde los cuerpos los resguardan hasta que lleguen sus familiares, a pesar de que en el centro de justicia que se construyó en Tuxtepec, hay un anfiteatro.

