Billie Eilish derrota a Rosalia como “Best New Artist”

-La cantante alternativa Billie Eilish arrasó con la premiación y se llevó el Grammy 2020 a Mejor Artista Nuevo

laverdadnoticias.com

Los premios Premios Grammy 2020 son lo más top en la industria de la música y en la edición 62, no se planean quedar atrás. Estos premios dorados se entregan cada año para reconocer a lo mejor de la música.

La gala de los Premios Grammy 2020 se celebra en la mágica ciudad de los Ángeles, California y este año promete mucho para el género femenino, ya que se esperó que varias artistas femeninas hagan historia la noche de la premiación.

Las actuaciones fueron sin duda los momentos más especiales de la noche, ya que artistas como los Jonas Brothers, Lizzo y Gwen Stefani deslumbraron a los seguidores al mostrar lo mejor de su año en sus performances. Sin duda uno de los premios más importantes es “Mejor nuevo artista” y este año la competencia estuvo reñida, pero el ganador fue el siguiente.

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell mejor conocida como Billie Eilish, famosa cantante y compositora estadounidense, quien adquirió fama como artista cuando tenía 14 años, a raíz del sencillo «Ocean Eyes» que fue publicado en 2016 y se ha convertido en un fenómeno viral en los últimos tiempos, Eilish ha logrado tener dos canciones con Disco de Platino y siete sencillos con Disco de Oro.

