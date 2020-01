Asegura Gustavo Díaz Rosas, que su padre ha sido su motivación para involucrarse en la política

-Reconoció que no pierde la esperanza de trascender políticamente en un futuro si su pueblo así se lo pide

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- A pesar de ser un joven de corta edad Gustavo Abigail Díaz Rosas, dijo que existe motivación para trabajar a favor de su natal Cosolapa y comentó que fue gracias al trabajo que ha realizado su padre Gustavo Díaz en su municipio, lo que lo motivó a involucrarse en la vida política, debido al cariño y a la experiencia que fue obteniendo al estar cerca de su gente.

Explicó que se mantendrá en la línea de gestión tal y como lo ha venido haciendo el Diputado Local del Distrito 01, por lo que dijo que no pierde la esperanza de trascender políticamente en un futuro, aunque manifestó que su proyecto actual, es servirle a su gente y dijo que si ve una oportunidad la aprovecharía, siempre y cuando su pueblo se lo permita.

A provechando la presencia de las mujeres Cosolapeñas en la asamblea que realizó la Dirigencia Nacional de Redes Sociales Progresistas, donde fue nombrado Coordinador Municipal en esa región, Gustavo Díaz Rosas hizo entrega de implementos para el hogar, gestionado por el Diputado Local Gustavo Díaz Sánchez, para el mejoramiento de sus viviendas y su calidad de vida en San José Cosolopa.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario