Acepta secretario de administración que fondo de pensiones, se encuentra al borde de la quiebra

Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- El secretario de administración del gobierno de Oaxaca German Espinoza Santibañez, aceptó que el fondo de pensiones se encuentra al borde de la quiebra.

Dijo que se está buscando una salida y rescate a través de la secretaría de Hacienda ya que el punto de quiebra, está anunciado para el 2021.

Mencionó que las prestaciones que se ofrecieron a los trabajadores fueron rebasadas por la realidad.

Dijo que en proceso hay un estudio actuarial para ver el problema del instrumento, y se trabaja en un plan de atención para no dejar en la indefensión a 4 mil 400 trabajadores.

Antes rechazó que haya despidos o recortes de personal en las dependencias estatales, por los ajustes presupuestales que se han aplicado como parte de la política de austeridad.

Dijo que para optimizar fondos y obtener ahorros simplemente, no hubo nuevas contrataciones.

Espinoza Santibañez indicó que se ha recortado y disminuido los gastos de combustible, ya no se adquirieron vehículos nuevos, y se hacen compras consolidadas de suministro.

Al comparecer ante la legislatura local con motivo de la glosa del tercer informe del gobernador Alejandro Murat, afirmó que también se dejó utilizar la flotilla de aviones y helicópteros para giras y traslado de funcionarios.

Indicó que las aeronaves se utilizan sólo como ambulancias aéreas, para trasladar enfermos y medicamentos.

Rechazó que haya aviadores en la nómina y tampoco hay venta de plazas.

Con respecto a la relación con el sindicato de trabajadores estatales, dijo que hay una buena relación y no hay intromisiones en su vida sindical. Y dijo que se ha cumplido con las peticiones y exigencias del gremio de acuerdo a la dinámica financiera del gobierno.

En lo que respecta al citibus, que dejó sin operar el gobierno del ex gobernador Gabino Cué, precisó que hay una investigación en la contraloria para castigar a los funcionarios de cometer malos manejos y que los autobuses que fueron adquiridos, fueron canalizados a la Secretaría de la Movilidad Urbana (SEMOVI), donde ya se trabaja en un proyecto para ponerlo en operación este mismo año.

En lo que respecta a los espacios físicos de los trabajadores, dijo que se ofrece condiciones dignas y segura y admitió que por arrendamiento de inmuebles, se pagan 12 millones de pesos anuales por rentas y 6 millones de pesos anuales por renta de vehículos.

Adelantó que se ha instruido un plan de reeducación de varones al interior de las oficinas gubernamentales, para evitar malos tratos y casos de acoso en contra de mujeres.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario