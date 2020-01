RSP nombra dirigentes regionales y coordinadores estatal para fortalecerse en Oaxaca

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca:- Este domingo la Dirigencia Nacional y Estatal de la Asociación Nacional Redes Sociales Progresista, hizo entrega de reconocimientos a los nuevos Comité Regionales y cargos estatales para ir fortaleciendo la estructura con mira a obtener el registro como Partido Político y así fortalecer su presencia en la región y el estado.

En esta asamblea asistieron cientos de mujeres de toda la región, respaldando quienes fueron nombrados en diversos cargos, como, Arlenne Rivera como coordinadora estatal de las mujeres, Guztavo Diaz Rosas como coordinador Distrital en la Cuenca, Serafina Esteban Régules como coordinadora en Ojitlán, Gustavo Audelo Sánchez en Loma Bonita, Elso Pérez Sánchez en Valle Nacional, quienes ahora tienen ahora la enmienda de trabajar y poder lograr el objetivo de ser un partido Político, con miras a los próximos comicios Electorales.

Ante este recibimiento el Coordinador Nacional Fernando González Sánchez, quien se hizo presente con toda su estructura política, agradeció el compromiso de cada uno de ellos, señaló que las mujeres será parte crucial de este proyecto, pues explicó que en Redes Sociales tiene más oportunidad de trascender políticamente, porque indicó que RSP será un partido de inclusión.

Todos los coordinadores regionales participaron en esta asamblea agradeciendo a la maestra Elba Esther Gordillo y dieron su particular punto de vista lo que significaba este proyecto, por lo que el Coordinador Nacional mencionó que se requiere4 de la equidad y de la unidad para que este proyecto salga delante de las dificultades a que se enfrentan diario por lo que reconoció el interés de los asistentes pues resaltó que es en es tipo de asamblea donde se reconoce los verdaderos Liderazgos.

De esta manera Redes Sociales Progresistas con esta se hace presente en la cuenca del Papaloapan para dar a conocer su proyecto y trabajar para que se pueda hacer presente en los próximos procesos electorales pero ya como un partido Político.

