Postulará RSP Candidatos en todos los cargos de elección popular en el 2021

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca:-Previo a la asamblea que se realizó con mujeres cuenqueñas en un conocido hotel de esta ciudad, la Dirigencia Nacional y Estatal de la Asociación Redes Sociales Progresistas ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer el proyecto que se tiene una vez que se haya obtenido el Registro donde el Coordinador Nacional Fernando Gonzales Sánchez informó que como parido irán solos por lo que anunció que postularán Candidatos en todos los cargos de elección popular que tendrán participación en el 2021.

Dijo que estarán revisando los perfiles de cada uno de los aspirantes que deseen participar en este nuevo proyecto, pues expresó que no tendrán coalición con otros partidos, por lo que mencionó que tendrán mayor oportunidad de ir solos en esta contienda, donde se busca elegir a los que tengan mejores perfiles para ganar.

En lo que respecta a su participación en el pasado proceso electoral donde respaldaron al proyecto Juntos Haremos Historia dijo que le dejaron una gran experiencia y que concuerdan en algunas cuestiones políticas con la Cuarta Transformación y dijo que comparte los Valores de la Actual Presidente de la República, sin embargo dijo que no concuerdan con su ideología política económica y social de MORENA por lo que dijo que en RSP busca impulsar la economía del país en todos los sectores.

Así también explicó que ser Progresista es reconocer es impulsar la equidad de Género y reconocer los derechos de la mujer, por lo que dijo que es de reconocer el esfuerzo de cada una de ellas en los tiempo donde la violencia hacia ellas es la cruda realidad en el país por lo que indicó que en el RSP se busca la creación de un muro de ideas para acabar con los prejuicios y la maldad hacia las mujeres.

